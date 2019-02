Andamento negativo per il comparto bancario a Piazza Affari (-1,14%)

indice dei titoli bancari in Italia

indice bancario europeo

settore bancario italiano

indice EURO STOXX Banks

Banco BPM

Fineco

BPER

mid-cap

Banca MPS

Credito Valtellinese

Credem

Ftse SmallCap

Banca Profilo

Banco Sardegna Risp

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per l', preannunciato dall'andamento debole dell'Ilha avviato la giornata a quota 8.297,9, in diminuzione dell'1,14%. Flessione controllata invece dell'che evidenzia una leggera diminuzione rispetto alla precedente chiusura a quota 92, dopo che ha esordito a 93.Tra ledi Piazza Affari dell'indice bancario, retrocede molto, che esibisce una variazione percentuale negativa del 2,86%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,78%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,57%.Tra leitaliane, in forte ribasso, che mostra un disastroso -2,07%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,91%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,77%.Tra le azioni del, a picco, che presenta un pessimo -2,2%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,63%.