Appiattita la performance delle Borse europee

(Teleborsa) -, in attesa della pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione della Fed , quella del 30 gennaio quando è stato deciso di lasciare invariato il costo del denaro La cautela si palesa anche sulla piazza di Milano, che si posiziona sulla linea di parità.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,08%. L'è sostanzialmente stabile su 1.342,8 dollari l'oncia. Invariato il mercato petrolifero, che continua la sessione sui livelli della vigilia con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che scambia a 56,05 dollari per barile.Aumenta di poco lo, che si porta a +273 punti base, con un lieve rialzo di 5 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 2,82%.sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,34%, guadagno moderato per, che avanza dello 0,33%, piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,30%.; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità il, che continua la giornata a 22.240 punti. In frazionale progresso il(+0,56%), come il FTSE Italia Star (0,5%).Risultato positivo a Piazza Affari per i settori(+2,39%),(+0,83%) e(+0,81%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,68%.Tra lea grande capitalizzazione, su di giri(+3,69%).Acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 2,87%, con il settore auto che recupera dopo la flessione della vigilia.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,36%.Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,28%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,91%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,77%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,11%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,79%.Al Top tra le azioni italiane a(+3,93%),(+3,14%),(+1,99%) e(+1,93%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,69%.scende dell'1,22%.Calo deciso per, che segna un -1,07%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,63%.