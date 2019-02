Bonus casa, domani ultimo giorno per inviare pratica all'Enea

(Teleborsa) - Dopo la concessione di una proroga di 48 ore,il termine ultimo per usufruire delleeffettuati tra il 1 gennaio e il 21 novembre 2018. Le scadenze cambiano per gli, per i quali l'invio va fatto entro 90 giorni, mentre per iarriverà online a breve il nuovo sito dedicato agli interventi del 2019.riguarda gli interventi relativi allacomprensive d'infissi, le. Per quanto riguarda queste ultime, continuano ad essere ammesse purché abbiano un'efficienza media stagionale almeno pari a quella necessaria per appartenere alla classe A di prodotto prevista dal regolamento (UE) n.811/2013 e possono accedere allese, oltre ad essere in classe A, sono dotate di sistemi di termoregolazione evoluti appartenenti alle classi V, VI o VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02.A fare la parte del leone tra le comunicazione giunte all'Enea per il bonus del 50% sul risparmio energetico sonocaldaie. Stando agli ultimi dati disponibiliriguarda, infatti, queste due tipologie di lavori. Seguono l'installazione delle pompe di calore e l'acquisto degli elettrodomestici mentre in fondo alla classifica si posizionano l'installazione di impianti fotovoltaici e le coibentazioni.Nell'ultima settimana il flusso delle pratiche presentate al sito dell'Enea è arrivato aD'altronde tali interventi di ristrutturazione sono sempre diffusi e, secondo i dati diffusi dal Cresme, negli ultimi tre anni hanno riguardato