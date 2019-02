Ciampino, il secondo aeroporto della Capitale paralizzato da due buste di carta

(Teleborsa) - E' proprio il caso di dire che lae lo fa anche con delle attività efficienti e floride. L'ultimo caso diè rappresentato dal caso del. In realtà, sarebbe più corretto definirlo un fuoco di paglia visto che, da quanto è stato poi ricostruito, qualche cartaccia ha generato poi un po' di fumo. Ma ildella ASL di Roma 2, che comprende tutta l'area a Sud-Est della Capitale, e un autorizzazione di ENAC che non arriva stanno avendoIl, che nel 2018 ha trasportato, resta ancora, 20 febbraio 2019, conda Ciampino a Fiumicino per il, nonostante sia stata fornita già ieri unadel CNR che certifica lanel Terminal partenze. Ma occorre fare un piccolo passo indietro.Nella prima mattinata di ieri, 19 febbraio 2019,hanno generato delseminterrato posto sotto al, che è stato giustamenteper motivi precauzionali. Si è parlato di un principio d'incendio, anche se forse sarebbe meglio qualificarlo come un fuoco di paglia (o di carta?). Sta di fatto che, grazie ale di, la società che gestisce entrambi gli scali romani, il fuoco è statoe l’aeroporto ha potuto riaprire rapidamente l’area arrivi e l’Aviazione Generale.Nel corso della giornata, effettuate le verifiche di routine,ha fatto sapere di averpoiché il magazzino da dove si era sprigionato il fumo risulta in gestione a una società esterna, di nomeIl gestore aeroportuale ha inoltre reso noto l’orario (ore 16:20), in cui haeffettuate dal CNR all'interno del Terminal partenze di Ciampino - che certificavano l’assoluta– chiedendo così il via libera per la riapertura del Terminal partenze.Purtroppo, per un classicotipicamente italiano, l'epilogo ha portato allaper il turismo e non solo, anziché sfociare nella riapertura veloce dello scalo, come sarebbe accaduto in qualsiasi altra capitale europea.Per fortuna oggi a Fiumicino, l'operatività dei 50 voli trasferiti si sta svolgendo regolarmente senza disagi per i passeggeri.