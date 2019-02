(Teleborsa) - Nel corso della riunione tra gli ambasciatori permanenti degli Stati membri, tenutasi oggi 20 febbraio, laè stata "" da. In una, i cinque paesi hanno osservato come “” di incremento dell’innovazione, della creatività, degli investimenti e della produzione di contenuti, stabiliti dai firmatari.Inoltre, i cinque hanno evidenziato come larappresenti unoltre a sostenere la. Talmente poco chiaro, da non riuscire a raggiungere il giusto equilibrio tra “La tutela dei titolari dei diritti e gli interessi dei cittadini e delle imprese dell'Ue”, rischiando così di ostacolare l’innovazione digitale con un impatto negativo della competitività.Il testo della direttiva per la tutela del diritto d’autore nel mercato digitale europeo, che nelle scorse settimane ha ottenuto il benestare da parte del Consiglio UE e dell’Europarlamento, ha riscosso successo tra i 28, che porteranno avanti in quanto l'opposizione dei cinque non basta ad innescare una minoranza di blocco., invece, sonoper il. Probabilmente nel mese di marzo.