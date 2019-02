Mercati europei riflessivi nella seduta odierna

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, dopo il finale quasi invariato di Wall Street Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a 1,136. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,25%. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,41%.Piccolo passo verso l'alto dello, che raggiunge quota +273 punti base, mostrando un aumento di 5 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 2,83%.giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,54%, seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,21%,è stabile, riportando un misero +0,15%.; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il, che si posiziona a 22.190 punti, in prossimità dei livelli precedenti. In frazionale progresso il(+0,2%), come il FTSE Italia Star (0,3%).Buona la performance a Milano dei comparti(+1,25%),(+0,70%) e(+0,59%). Nel listino, i settori(-1,09%),(-1,02%) e(-0,47%) sono tra i più venduti.Tra lea grande capitalizzazione, bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,88%.Buona performance per, che cresce dell'1,39%.Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,22%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,11% dopo aver rafforzato la partnership con Abu Dhabi Ship Building Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,19%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,62%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,31%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,30%.Tra i(+1,83%),(+1,74%),(+1,70%) e(+1,27%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,69%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,35%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,14%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,14%.