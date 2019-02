Moda, Valentino archivia ipotesi IPO

(Teleborsa) - Il 2018 è stato ancora un anno di crescita per Valentino ma in futuro non c'è un percorso di IPO.Lo ha confermato a margine di un evento a Roma l'che aveva anticipato aspettative di crescita per l'anno passato lo scorso autunno durante la Italian Conference 2018.Alla domanda se sia ancora in programma un piano di quotazione per la casa di moda controllata al 100% da Mayhoola, fondo del Qatar, l'AD ha ribadito che