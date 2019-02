Nuova rotta Ryanair da Marsiglia a Milano Bergamo

Ryanair

(Teleborsa) -annuncia la nuova rotta da Milano Bergamo a Marsiglia, con una, come parte del programma invernale 2019 da Bergamo di Ryanair, che sarà annunciato a breve.Nei programmi del vettore irlandese anche l, caratterizzati da nuovi interni, più spazio per le gambe, più posti a sedere e aeromobili più ecologici."L’apertura del terzo collegamento con la Francia (dopo Parigi Beauvais e Bordeaux) introduce una- è il commento di-. La destinazione di Marsiglia consente di approdare nella più importante città del sud della Francia, che rappresenta anche un importante punto intermodale per proseguire via terra verso le città vicine della Provenza e delle aree interne.che con il suo intorno rappresenta una meta molto richiesta, grazie alla posizione baricentrica dell’Aeroporto di Milano Bergamo che rende accessibile tanto la città di Milano quanto le province limitrofe con i siti culturali, tra cui le mura di Bergamo patrimonio Unesco, le montagne prealpine e le aree lacustri".