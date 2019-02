Poco mossa la Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza poco mossa per la borsa di Wall Street con l'attenzione degli investitori rivolta all'. Dalle minute potrebbero emergere maggiori indicazioni sul futuro percorso di rialzo dei tassi di interesse negli Stati Uniti. Sullo sfondo resta iltra Stati Uniti e Cina.Sulle prime rilevazioni, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 25.904,64 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza lo, che si posiziona a 2.780,97 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Poco sopra la parità il(+0,2%); sulla parità lo(+0,07%).Forte nervosismo e perdite generalizzate nell'S&P 500 su tutti i settori, senza esclusione alcuna.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+0,91%),(+0,52%) e(+0,52%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,52%.Tra i(+7,78%),(+2,77%),(+2,19%) e(+1,92%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -6,50%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,98%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,89%.In luce, con un ampio progresso dell'1,05%.