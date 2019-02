Salvini, niente Manovra bis mentre è allo studio riduzione aliquota al 20%

(Teleborsa) -. Lo assicura il vicepremiernel corso della trasmissione Agorà, rispondendo alla domanda se servirà una correzione di bilancio per disinnescare le clausole di salvaguardia (aumento IVA ed accise).Il leader della Lega ha poi ribadito che, spiegando "stiamo lavorando anzi ad unaIrpef, per esempio per portare quella del 23%".Altro argomento caldo le trattative per Alitalia, rispetto alle quali il Ministro afferma: "Mi interessa cheche poi farebbero gli interessi dei loro paesi". Salvini ha poi chiarito che "è troppo importante avere una compagnia di bandiera che punti sull'Italia e che riapra alcune rotte che sono state chiuse", ricordando che il turismo è cruciale per l'Italia: "Per noi è come il petrolio per l'Arabia Saudita".Precedentemente, a a radio RTL 102.5, Salvini aveva trattato temi più squisitamente politici, definendo ilperché si basa su un patto messo nero su banco, "non una storia d'amore". Ma: "Non sto ragionando di gruppi unici di alleanze: le europee saranno un'opportunità di cambiamento".