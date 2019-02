Seduta moderatamente positiva per il comparto chimico italiano (+0,60%), lieve rialzo per Aquafil

indice del settore chimico

settore Chimico europeo

FTSE Italia Chemicals

indice EURO STOXX Chemicals

media capitalizzazione

Aquafil

SOL

(Teleborsa) - Senza grandi spunti rialzisti l', che ha chiuso attorno ai livelli precedenti, in sintonia con il, che mostra un progresso moderato.Ilha aperto a 17.613, in aumento dello 0,60%, mentre l'mostra un vantaggio similare dello 0,66% a 1.007.Tra i titoli adell'indice chimico, piccolo spunto rialzista per, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,87%.Composto rialzo per, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,56%.