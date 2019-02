UBS, multa in Francia da 3,7 miliardi per riciclaggio

Un tribunale francese ha comminato una sanzione da 3,7 miliardi di euro alla banca svizzera UBS per aver favorito i clienti ad evadere il fisco. In particolare, la banca è accusata di riciclaggio di denaro frutto di evasione fiscale e di aver consentito ad alcuni clienti francesi di eludere le tasse tra il 2004 e il 2012 e riciclare i proventi.



Il giudice ha inoltre condannato UBS a pagare 800 milioni di danni e interessi allo Stato francese che aveva chiesto una compensazione per le mancate entrate fiscali.



Le azioni della banca elvetica hanno reagito alla notizia con una forte flessione in Borsa.



Il colosso bancario svizzero ha fatto sapere che ricorrerà in appello contro il verdetto del tribunale francese. "UBS - si legge in una nota - è fortemente in disaccordo con il verdetto. La banca ha costantemente contestato qualsiasi illecito penale in questo caso durante l'indagine e durante il processo. La convinzione non è supportata da prove concrete, ma invece si basa sulle accuse infondate di ex dipendenti che non erano nemmeno stati ascoltati al processo". UBS, aggiunge la nota, "presenterà un appello contro il verdetto e valuterà se la decisione scritta richiede ulteriori passaggi".

(Teleborsa) -