Wall Street resta al palo

(Teleborsa) - Chiusura sulla parità per la Borsa di New York, con ilche si attesta a 25.891,32 punti; sulla stessa linea, chiude la giornata senza particolari scossoni lo, fermandosi a 2.779,76 punti. Pressoché invariato il(+0,16%), come l'S&P 100 (0,2%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+0,58%),(+0,54%) e(+0,50%).Tra i(+2,23%),(+1,52%),(+0,83%) e(+0,71%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -0,94%.Tentenna, che cede lo 0,91%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,81%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,70%.Tra idel Nasdaq 100,(+3,09%),(+2,84%),(+1,42%) e(+1,41%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,63%.Seduta drammatica per, che crolla del 2,33%.Sensibili perdite per, in calo del 2,28%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,44%.