Borse europee sulla parità

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

alimentare

sanitario

chimico

viaggi e intrattenimento

materie prime

bancario

Amplifon

Atlantia

Campari

Diasorin

Prysmian

Juventus

Unicredit

Tenaris

Cairo Communication

ERG

Aquafil

Anima Holding

RCS

Banca MPS

Credito Valtellinese

Banca Ifis

(Teleborsa) -, che scambiano attorno alla parità dopo il finale quasi invariato di Wall Street Sotto i riflettori le Minute della Fed , dalle quali è emerso un approccio paziente della Banca centrale americana nelle decisioni di politica monetaria, con una pausa nel rialzo dei tassi d'interesse alla luce dei rischi e delle incertezze nella crescita economica globale., con alcuni membri dello staff alle prese con dichiarazioni che inneggiano alla cautela., il belga a capo dello staff economico della BCE, ha dichiarato che l'Eurotower prenderà molto presto in esame l'ipotesi di una nuova edizione del TLTRO, il programma di finanziamenti agevolati al settore bancario.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,18%. L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,39%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 57,23 dollari per barile.Lieve miglioramento dello, che scende fino a +272 punti base, con un calo di 3 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,83%.piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,24%, giù, che registra un ribasso dello 0,60%, piatta, che tiene la parità.; sulla stessa linea, in lieve calo il, che continua la giornata sotto la parità a 22.218 punti. Sulla parità il(+0,14%), come il FTSE Italia Star (0,1%).Buona la performance a Milano dei comparti(+1,00%),(+0,61%) e(+0,57%). Tra i peggiori della lista di Milano, in maggior calo i comparti(-2,68%),(-1,66%) e(-1,19%).di Milano, troviamo(+1,78%),(+1,38%),(+1,03%) e(+0,83%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -9,85%. Ieri, 20 febbraio 2019, la società relativamente al Westernlink Cable Project, ha comunicato che durante la trasmissione di energia regolata da un early use agreement siglato da entrambe le parti, è stato rilevato un problema che ha determinato la temporanea interruzione del sistema.Affonda, con un ribasso del 9,25% dopo la sconfitta a Madrid contro l'Atletico nell'incontro di andata degli ottavi di finale di Champions League.Crolla, con una flessione del 2,12%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,79% dopo i conti.Al Top tra le azioni italiane a(+2,42%),(+1,64%),(+1,08%) e(+1,06%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,00%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,65%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,52%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,32%.