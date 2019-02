Italia a marcia indietro. Pisauro (UPB): "Problema più grave è aumento debito"

(Teleborsa) -ed una stagnazione più probabile, ma. Lo ha detto il Presidente dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio,, in una intervista a Il Sole 24 Ore, in cui si anticipa qualche previsione sul prossimo DEF.Sul fronte del PIL, Pisauro ha affermato che unae che l'ipotesi diha sicuramente una, ma ilcreato dalla frenata dell'economia èIn vista del prossimo Documento di Economia e Finanza, che il Governo dovrà approvare entro il mese di aprile, il Presidente dell'anticipa un aumento delrispetto al 2% indicato a dicembre, che in termini nominali equivale ad unaPisauro ha parlato quindi dei, indicando alcune priorità:sulla finanza pubblica ed in particolare su come si intende affrontare il peso delle clausole di salvaguardia fra il 2020 ed il 2021, che aiuterebbe a recuperareed abbassare lo spread e gli interessi pagati sul debito; ilche avrebbe ricadute immediate sull'economia come dimostrano i dati Siope sui flussi di cassa dei Comuni.Rispetto alla possibilità di una, smentita prima dal vicepremier Salvini poi da Ministro Tria , il Presidente dell'UPB ha ricordato che lesono incentrate sulche. Diverso sarebbe - ha detto Pisauro - se "ci sono spese maggiori del previsto, ad esempio, sul reddito di cittadinanza o su quota 100, e se i due miliardi già congelati in manovra non bastassero a coprirli".