L'Antitrust richiama il Governo: tassa sui money transfer è discriminatoria

(Teleborsa) - Lasuiintrodotta dal Governo con il decreto legge fiscale finisce nel mirino dell'perchèe va dunque– Questa la richiesta dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, contenuta nella segnalazione inviata ai Presidenti delle Camere, al presidente del Consiglio, al Tesoro, all’Agenzia delle Entrate e a Bankitalia.dunque, la nuova impostasulle rimesse di denaro verso paesi non appartenenti alla Ue che, si legge nel richiamo, "risulta ingiustificatamente discriminatoria in quanto applicabile alle sole rimesse effettuatei cosiddetti money transfer operator), ma non dalle altre categorie di operatori che possono offrire analogo servizio, in particolare lePerciò appare "suscettibile di alterare il correttopoiché si traduce in un elemento di costo gravante solo sugli istituti di pagamento, riducendo la loro capacità di formulare– A spingere per la tassa che, secondo le prime stime dovrebbe portare nelle casse dello Statoè stata la proposta targata. E a pagarne ilsecondo l’potrebbero essere soprattuttoche usano iper inviare soldi alle famiglie nei paesi d’origine.