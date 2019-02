Lavoro, Inps: assunzioni in crescita. Oltre 7,4 milioni nel 2018 (+5,1%)

(Teleborsa) -rispetto all'anno precedente con un(vale a dire la differenza tra assunzioni e cessazioni negli ultimi dodici mesi) che risultadi poco inferiore a quello del 2017 (+466.000). È quanto emerge dall'ultimoComplessivamente le, riferite ai soli datori di lavoro privati, nel 2018 sono statee, nello specifico, i dati segnano un un aumento dei), a tempo, dei. Risultano pressoché stabili, invece, iche, tuttavia, hanno subìto un calo netto e rilevante (attorno al 20%) a partire da agosto. Ed anche per le assunzioni a tempo determinato lacon una dinamica negativa registrata nell'ultimo bimestre.Rispetto al 2017,che conrisultano quasi raddoppiate, passando da 299.000 a 527.000 (+76,2%). Un trend di crescita, già elevato fin dai primi mesi dell'anno, che ha registrato un'ulteriore accelerazione nell'ultimo bimestre con incrementi tendenziali superiori al 100%.Nel 2018 risultanogiunti alla conclusione del periodo formativo. Alla base di tale flessione vi è, verosimilmente, la, anno in cui, a causa della possibilità di utilizzo dell'esonero triennale, le assunzioni con contratto di apprendistato si erano notevolmente ridimensionate.Le cessazioni nel complesso sono state. A crescere sono state le cessazioni di, soprattutto per quanto riguarda i contratti intermittenti e di apprendistato, mentre sono. Quanto ainel 2018 sonomentre sono aumentati licenziamenti disciplinari, dimissioni e risoluzioni consensuali.La consistenza deia dicembre 2018 si attesta intorno alle(erano poco meno di 19.000 a dicembre 2017) con un. Per quanto attiene, invece, aia dicembre 2018 essi risultano(contro circa 3.000 a dicembre 2017) e l'importo medio mensile lordo della loro remunerazione effettiva risulta pari aIl Rapporto segnala, infine, che nel 2018, su un totale di 2.123.000 nuovi rapporti a tempo indeterminato (incluso l'apprendistato),, di cui 123.000 dovuti all’esonero strutturale giovani under 35 previsto dalla legge di stabilità 2018.