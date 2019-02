Mondo TV, consegnati primi 26 episodi di Yoohoo in multilingue

Mondo TV

(Teleborsa) - Mondo TV Suisse controllata diha completato la realizzazione e quindi la consegna ai coproduttori anche del pacchetto multilingue dei primi 26 episodi (su un totale di 52) della serie basata sulla property "Yoohoo".La serie infatti è stata doppiata in 20 lingue, oltre l’inglese, per il lancio in contemporanea in più di 100 paesi in tutto il mondo secondo quanto previsto dall’accordo siglato con i coproduttori ad ottobre 2017.Il lancio è previsto dai coproduttori a partire dalla metà di marzo 2019 (escluso per Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Polonia e Russia il cui lancio su canali c.d. free TV è previsto in un momento successivo).