Snam, conclusa con successo emissione primo Climate Action Bond in Europa

Snam

(Teleborsa) -ha concluso con successo l’emissione del suo primo Climate Action Bond, i cui proventi verranno utilizzati per finanziare e, in parte, rifinanziare i cosiddetti Eligible Projects come definiti nel Climate Action Bond Framework di Snam.L’emissione, rivolta agli investitori istituzionali, ha fatto registrare una domanda pari a circa 5 volte l’offerta, con un’elevata qualità e un’ampia diversificazione geografica degli investitori."Il successo di questa emissione, primo Climate Action Bond in Europa, conferma la strategicità del nostro impegno per la transizione energetica e lo sviluppo sostenibile, rafforzato dal recente lancio del progetto Snamtec per dare vita all'azienda energetica del futuro" - ha commentato-. ", in vista dell’obiettivo di riduzione delle nostre emissioni di metano del 25% entro il 2025".