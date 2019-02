Wall Street apre in frazionale ribasso

Dow Jones

(Teleborsa) -mentre gli investitori hanno gli occhi puntati suin vista dell'elaborazione del "memorandum of Understanding" che dovrebbe aiutare i due paesi ad uscire fuori dalla guerra commerciale entro il 1 Marzo.A traghettare la borsa americana verso il ribasso, la. Numeri pessimi quelli della Philly Fed sul settore manifatturiero che, calando a -4,1 punti, registra il dato peggiore da Maggio 2016. Nota parzialmente positiva la regala l'indice che monitora la disoccupazione Usa che registra un calo di 23.000 unità rispetto alla settimana precedenteA New York ilavvia la seduta in leggero calo dello 0,24% mentre è una giornata da dimenticare per tutte le sue Blue Chips che mostrano una performance negativa. In lieve calo si attestano anche l', che continua la giornata sotto la parità ai, ile l'S&P 100Forte nervosismo invece si registra nell'S&P 500 che subisce perdite generalizzate su tutti i settori, senza esclusione alcuna. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-0,65%),(-0,55%) e(-0,45%).Le più forti vendite si manifestano suche prosegue le contrattazioni ama sono sostanzialmente deboli anche, che registra una flessione dello, con un decremento dello, che soffre una contrazione moderata delloAl top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano(+1,08%),(+0,72%),(+0,69%) e(+0,63%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,87%.In caduta libera, che affonda del 2,84%,che scende dell'1,78% e, che segna un -1,5%.