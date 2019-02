Asta CTZ, domanda voluminosa ma rendimento sempre più alto

(Teleborsa) - In decisoil rendimento per iPer i, con scadenza 27 novembre 2020, il Tesoro hal'intero importo richiesto, pari a, con un. La domanda è stata di 4,103 miliardi di euro, con un rapporto di copertura a 1,82, in aumento rispetto all'asta precedente che aveva evidenziato un tasso di assegnazione pari allo 0,366%.Emessi anche i titoli, con scadenza 15 maggio 2023 e acon scadenza 15 settembre 2032.In particolare per i titoli quinquennali, il Tesoro ha offerto 1.250 milioni di euro a fronte di una richiesta di 1.458,5 milioni di euro. Sono stati assegnati 849,55 milioni di euro, con un rapporto tra domanda e offerta pari a 1,72 e un rendimento lordo dell'1,10%.Per i BTP€i a 15 anni, sono stati collocati 400,45 milioni di euro con un rapporto di copertura a 1,97 e un rendimento lordo del 2,24%.