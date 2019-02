Borse europee positive sulla scommessa nuovi stimoli BCE

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, dopo un avvio piuttosto cauto, sulla scia della seduta incerta di Wall Street e della prudenza dei mercati asiatici.Le borse comunque, dopo il brutto dato dell'IFO tedesco e la conferma della, che potrebbero(il consiglio direttivo a gennaio ha preso tempo , ma non si escludono passi avanti a marzo ).Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,134. Sulla parità lo, che rimane a quota +274 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,86%.sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,38%,bene, con un rialzo dello 0,39%, ben impostata, che avanza dello 0,33%., con ilche si ferma a 20.241 punti (+0,16%). In luce sul listino milanese i comparti(+5,03%), dopo i(+1,31%) e(+0,95%).In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamosull'onda dellaBene anche la(+1,94%), che recupera dopo il tonfo di ieri.Sale(+1,06%) dopo i dati sulle vendite di smartphone.Ricoperture su(+0,91%).In ribasso, che cede l'1,03%.Giornata debole per, che segna un calo dello 0,97%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,56%.