Fondi Ue, Germania e Francia: solo ai Paesi con i conti in regola

Si torna a parlare di, con lae lache avrebbero messo a punto un piano per stabilire come distribuire le risorse in Europa.Secondo alcune indiscrezioni riportate da Repubblica, sulla destinazione dei fondi Ue, la cui somma complessiva non è ancora stata stabilita, avrebbe prevalso la linea tedesca. Nel documento redatto dai ministeri di, si legge che a decretare chi potrà accedere ai fondi e chi no saranno le raccomandazioni sui singoli Paesi che arrivano periodicamente da Bruxelles. La riforma, se accettata, penalizzerà i Paesi che non attuano una prudente politica finanziaria e dei conti pubblici. Le minacce rivolte dalla Merkel e da Macron all'Italia a metà novembre 2018 , sembrano dunque concretizzarsi. In tale occasione il vicepremieraveva replicato così: "se Francia e Germania pensano di minacciare l’Italia sulla ripartizione dei fondi europei allora dobbiamo dire una cosa: quelli sono soldi degli italiani perché noi ne diamo più di quelli che riceviamo".