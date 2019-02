L'indice delle società immobiliari in Italia è in territorio positivo (+1,09%), exploit di CIA

comparto immobiliare italiano

indice che include i titoli europei a grande, media e bassa capitalizzazione

FTSE Italia Real Estate REITs

indice azionario che rappresenta 11 paesi dell'Area Euro

listino milanese

IGD

Ftse SmallCap

CIA

Coima Res

PLC

(Teleborsa) - Scambi al rialzo per il, che segue l'intonazione leggermente positiva evidenziata dall'Ilha aperto a 12.108,1, in crescita di 131,3 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in tono cautamente positivo a quota 360, dopo aver avviato la seduta a 359.Tra le medie imprese quotate sul, rialzo marcato per, che tratta in utile dell'1,37% sui valori precedenti.Tra le azioni del, brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,54%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,29%.Guadagno moderato per, che avanza dello 0,84%.