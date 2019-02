A Wall Street si scatenano gli acquisti

Dow Jones

(Teleborsa) - Segno più in chiusura per il listino USA, con ilin aumento dello 0,70%; sulla stessa linea, lofa un piccolo salto in avanti dello 0,64%, portandosi a 2.792,67 punti. In denaro il(+0,79%), come l'S&P 100 (0,6%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+1,29%),(+1,05%) e(+0,93%).Altra i(+2,10%),(+1,96%),(+1,55%) e(+1,43%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,24%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Tra idel Nasdaq 100,(+6,92%),(+6,77%),(+4,87%) e(+2,92%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -27,46%.Sensibili perdite per, in calo del 2,70%.In apnea, che arretra del 2,10%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,58%.