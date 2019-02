Maltempo, ondata di freddo dalla Russia: torna l'inverno al Centro-Sud

(Teleborsa) - Torna ilalconche hanno provocato danni, disagi e, purtroppo, anche vittime:L'ondata diche dallaè dilagata suiinfatti, sta interessando anche una partedove èdi fatto, tornatoLa Protezione Civile della Regioneha prorogato l' allerta meteo fino alleLe previsioni sono di forti venti nordorientali, mare agitato al largo e lungo le coste esposte.Freddo, con temperature al di sotto dello zero, forte vento, ma poca neve anche indove l'ondata di maltempo non sta creando particolari disagi alla circolazione.in varie zone dell'dove si segnalano anche alberi caduti su auto in transito lungo la E45. Per fortuna, nessuno è rimasto ferito.L'ondata di maltempo sarà breve ma intensa: dalla prossima settimana, infatti, le