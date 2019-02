Trenitalia, "Speciale Concerti" per esibizioni musicali di grandi artisti a partire da oggi 23 febbraio

(Teleborsa) -per raggiungere in treno gli eventi in programma: grazie alla partnership frasarà possibile viaggiare con i servizi Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca, Intercity ed Intercity Notte con, a seconda dell’anticipo di acquisto, sul prezzo Base del biglietto ferroviario sia per gli spostamenti di andata che di ritorno.È la possibilità offerta appunto dallafruibile per tutti gli appassionati e le persone che decideranno di spostarsi in treno per seguire le manifestazioni musicali di cui Trenitalia è vettore ufficiale.Fitto il, che prevede,. Poiil 30 marzo a Padova, il 1 aprile a Casalecchio di Reno (BO) e il 3 aprile a Milano;il 10 maggio a Milano;l'11 maggio a Milano e il 12 a Bologna.E ancora,mentresarà il 23 e 24 settembre al, 10 km dal centro di Milano.L’offerta “Speciale Concerti”. Una volta a bordo treno sarà necessario presentare, oltre al titolo di viaggio, il biglietto del concerto. L’offerta non è cumulabile con altre riduzioni, ad eccezione di quella prevista a favore dei ragazzi.