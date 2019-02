Maltempo: vittime e danni al Centro Sud. Conte: "Monitoro situazione"

(Teleborsa) -in tutto il Paese: questo il bilancio, come sempre tragico, di un sabato diche ha interessato in particolare il- "Sono in costante contatto con la @DPCgov per monitorare l'ondata di maltempo che ha colpito il Paese.tra cui anche un ragazzo di soli 14 anni.", ha scritto su Twitter il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.Il, nel Lazio e in Campania, ma anche in Abruzzo e Molise e in varie altre aree del centro e del sud, ha causato l'interruzione d1.500 gli interventi dei Vigili del fuoco in tutto lo Stivale.Situazione critica adove i sindaci hanno invitato i cittadini a limitare gli spostamenti se non strettamente necessari. Nellachiusi per precauzione i parchi archeologici, compreso il Colosseo e il Palatino. Disposta per oggi, domenica 24 febbraio, dal Campidoglio la chiusura di parchi e ville comunali, dopo che la Protezione civile ha esteso l'allerta per il vento per altre 36 ore. Chiusure anche aAnche per oggi laha previsto venti fortissimi sul centro e sul sud, con allerta