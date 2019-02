Appuntamenti e scadenze: settimana del 25 febbraio 2019

A.S. Roma

Sogefi

Fincantieri

Piaggio

Juventus Fc

Autostrade Merid

Pirelli & C

Intesa Sanpaolo

IGD

A2A

Macy's

Home Depot

Telecom Italia

Geox

Garofalo Health Care

Anima Holding

I Grandi Viaggi

Saipem

Life Care Capital

Eps Equita Pep2

Hp Incorporation

Dean Foods

Lowe's Companies

Campbell Soup

Best Buy

Moncler

Massimo Zanetti Beverage

Digital Bros

Banca Mediolanum

Bper

Recordati

Banca Mps

Culti Milano

Sprintitaly

Blackrock Tcp Capital

Goldman Sachs

GAP

3D Systems Corp 3D Systems

Prima Industrie

Banca Sistema

Gedi Gruppo Editoriale

Italia Independent

Spaxs

Foot Locker

(Teleborsa) -- Al via la Milano Fashion Week, importante evento dedicato alla moda, con numerose sfilate e presentazioni delle grandi Maison che hanno reso famoso il Made in Italy- Si svolge a Barcellona l'evento MWC 19 Intelligent Connectivity dedicato al mondo dell’innovazione ad ampio raggio- CDA: Relazione semestrale- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Appuntamento: Conference call con gli analisti - CDA: Bilancio- Trasmissione degli elenchi Intrastat mensili relativi al mese di gennaio 2019 solo per via telematica.- L'incontro si svolge a Roma al Centro Convegni "Carlo Azeglio Ciampi" a Via Nazionale e ha come tema "La stabilità nel settore finanziario e la tutela del consumatore dei servizi bancari"- Asta BOT; Regolamento CTZ - BTP€i- CDA: Relazione semestrale- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Preconsuntivo bilancio- Appuntamento: Conference call con gli analisti - CDA: Bilancio- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Moneta e altre informazioni sul bilancio delle IFM residenti in Italia- Si svolge a Bologna la Conferenza di lancio del Progetto VEG-GAP "Vegetation for urban green air quality plans". Nuove strategie e strumenti per una gestione intelligente del verde nelle città del futuro. L'evento sarà l'occasione per confrontarsi e promuovere nuove collaborazioni tra il mondo della ricerca, le istituzioni, le imprese e la cittadinanza attiva- Si svolge a Firenze il convegno organizzato da Feduf, ABI e Acri: "Educazione finanziaria per la crescita dell'Italia, l'informazione, la tutela del risparmio, la sostenibilità e la cultura"- Asta medio-lungo- Appuntamento: Conference call con gli analisti- Appuntamento: Conference call con gli analisti - CDA: Bilancio- CDA: Preconsuntivo bilancio- CDA: Bilancio- Assemblea: Bilancio- CDA: Preconsuntivo bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Tavole mensili di Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori; €-coin; Debito delle amministrazioni locali- L'incontro si svolge a Firenze e ha come tema "La politica monetaria e la stabilità del valore della moneta". E' un'iniziativa dedicata ai cittadini per conoscere meglio i compiti e le funzioni della banca centrale italiana.- Regolamento BOT- Appuntamento: Conference call con gli analisti - CDA: Bilancio- Appuntamento: Conference call con gli analisti - CDA: Bilancio- CDA: Relazione semestrale- CDA: Bilancio- Appuntamento: Conference call con gli analisti- Appuntamento: Conference call con gli analisti- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- CDA: Relazione semestrale- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- E’ l’ultimo giorno per il pagamento della tassa automobilistica di tutti gli autoveicoli con bollo scadente nel mese di gennaio 2019 e per le auto immatricolate negli ultimi 10 gg. del mese di gennaio 2019.- Invio telematico della denuncia mensile UNI-EMENS delle retribuzioni e dei compensi corrisposti nel mese precedente ai lavoratori dipendenti e assimilati.- Termine entro il quale effettuare le registrazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro del mese precedente.- termine per l'invio dei dati delle fatture emesse e ricevute nel corso del secondo semestre 2018. Proroga al 30 aprile 2019.- termine per la trasmissione telematica dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA relative al IV trimestre 2018.- scadenza per la trasmissione telematica al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle prestazioni veterianrie incassate nel 2018.- versamento dell'ultima rata delle somme iscritte nei ruoli affidati all'Agenzia della Riscossione, in relazione all'istanza di definizione presentata entro il 15 maggio 2018.- I contribuenti forfettari, già esercenti attività d’impresa nel 2018 senza regime contributivo agevolato, trasmettono telematicamente all’INPS l’apposita domanda al fine di fruire del regime agevolato contributivo nel 2019.- Pima scadenza per l'invio della comunicazione Esterometro (comunicazione dei dati delle fatture relativi ad operazioni verso o da soggetti non residenti, non stabiliti, non identificati in Italia). Proroga al 30 aprile 2019.- Per i Sostituti d’imposta, scade il termine per effettuare il conguaglio tra le ritenute operate e l'imposta dovuta ai fini IRPEF sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati e per la determinazione delle addizionali regionale e comunale all'IRPEF.- l'invio telematico della dichiarazione delle retribuzioni 2018 ai fini INAIL, è stataprorogata al 16/05/2019.- Pil e indebitamento AP - Anno 2018- Immatricolazioni di gennaio a cura del Ministero dei Trasporti- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Risultati di periodo