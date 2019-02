Biancamano in rally dopo nuovo contratto da 12 milioni di euro

Biancamano

(Teleborsa) - Giornata da ricordare per il titolo, che a Piazza Affari conclude la seduta con un balzo del 49,86% a 0,266 euro dopo essere stata sospesa per eccesso di rialzo.Tramite la controllata, il gruppo attivo nel settore dell'igiene ambientale ha ottenuto l'aggiudicazione della gara indetta dal Consorzio di Comuni CO.A.B.SE.R. concernente la gestione dei servizi di igiene urbana in 51 Comuni della provincia di Cuneo per un totale di circa 108.000 abitanti serviti.La commessa prevede una durata contrattuale di 3 anni (a scadenza rinnovabile di ulteriori 3 anni) per un