Elezioni Sardegna, vince Solinas. Zedda ammette la sconfitta

(Teleborsa) -(candidato del centrodestra) è in netto vantaggio su(centrosinistra) alleZedda ammette la sconfitta e augura allo sfidante Christian Solinas un "buon lavoro".Ilsi conferma primo partito, seguito da, poi ilIl dato definitivo dell'affluenza ha confermato che sono andati a votare 790.709 elettori sui 1.470.401 aventi diritto, pari ad una percentuale del 53,77%.Nelle otto circoscrizioni in cui è suddivisa la Sardegna si è scelto fra 24 liste a sostegno di 7 candidati: Christian Solinas, segretario del partito delle autonomie sardo, sostenuto dal centrodestra (Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, UDC ed altri); il sindaco di Cagliari Massimo Zedda, sostenuto dalle forze di centrosinistra (Partito Democratico, LeU, Popolari socialisti ed altre liste di area); Francesco Desogus, candidato dal M5S che come sempre corre sa solo; Mauro Pili per la lista autonomista Sardi Liberi; Andrea Murgia, sostenuto da vari movimenti indipendentisti; Paolo Maninchedda, candidato del Partito dei Sardi; Vindice Lecis, giornalista sostenuta dai partiti di sinistra (Sinistra Sarda-Rifondazione-Comunisti Italiani).Tre le tematiche ci importanti della campagna elettorale: lodella Sardegna, con la recente protesta dei pastori sardi in primo piano, la riorganizzazione dellae il delicatissimo tema dellaLe precedentiavevano visto trionfare il centrosinistra con Francesco Pigliaru che prese il 42,45%, mentre alleaveva trionfato il M5S con il 42,48% delle preferenze.