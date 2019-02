ENEA vince bando Regione Basilicata per progetto biocarburanti

(Teleborsa) -ha vinto undi euro dellaper sviluppare lasuiinnovativi, di biometano e syngas per applicazioni energetiche di frontiera, presso, in provincia di Matera, che rappresenta il più importante centro di ricerche ENEA nel Mezzogiorno con circa 140 dipendenti impegnati principalmente su bioenergia, tecnologie ambientali e tecnologie dei materiali.ed è cofinanziato da ENEA e dalla Regione Basilicata nell’ambito del FESR BASILICATA 2014-2020 “Sostegno alle infrastrutture della ricerca considerate critiche/cruciali per i sistemi regionali".L'obiettivo è quello dila Piattaforma Integrata per la(PIBE) attiva presso il Centro ricerche ENEA di Trisaia (MT)."L’ampliamento di questa piattaforma, già inserita nell'elenco delle infrastrutture strategiche identificate dal Programma Nazionale per la Ricerca (PRIN), consentirà di rafforzare le attività di ricerca applicata in settori di particolare rilievo, sui quali grandi player internazionali stanno effettuando importanti investimenti industriali", sottolinea, responsabile della Divisione Bioenergia, Bioraffineria e Chimica Verde dell’ENEA.A livello operativo saranno sviluppate, in particolare,per la validazione di processi per la produzione di biolubrificanti. Verranno inoltreper la produzione di biocarburanti avanzati e di biolubrificanti e saranno validati processi per la produzione di gas con elevato contenuto energetico e basso tenore di contaminanti - ottenuti sia per via biochimica (biometano) che termochimica (syngas) - per applicazioni energetiche avanzate in cicli ad alto rendimento.