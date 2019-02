Futures americani rinvigoriti dalle notizie su accordi commerciali Cina-Usa

(Teleborsa) - A poco meno di un'ora dall'Opening bell, iseguono la scia positiva delle azioni cinesi, che sono state sostenute dalle buone notizie arrivate sul fronte delle trattative commerciali tra Cina e Stati Uniti Il Presidente Trump ha infatti annunciato, tramite un post su Twitter, di averper l'applicazione degli incrementi ai dazi sui prodotti cinesi: "Abbiamo fatto dei progressi sostanziali su questioni strutturali che includono la tutela della proprietà intellettuale, i trasferimenti di tecnologie, l'agricoltura, i servizi, la moneta e altri temi. In conseguenza di questi negoziati produttivi, rinvierò l'entrata in vigore dei dazi. Ipotizzando che i progressi tra le due parti continuino, prepareremo un vertice con il presidente Xi a Mar a Lago, per concludere l'accordo".Reazione positiva dai mercato, con ilche avanza delloattestandosi abase, quello sulsale delloarrivando ae quello sullosi eleva dellotoccando ibase.Nel frattempo, all'interno dell'agenda macroeconomica statunitense, è uscito il dato suldi gennaio che lo vede in caduta a quota -rispetto al +0,05 del mese precedente.