Il comparto bancario a Piazza Affari viaggia molto alto (+2,08%), exploit di Credito Valtellinese

(Teleborsa) - Molto positiva la giornata per l', che non si discosta molto dal buon andamento dell'e che guadagna il 2,08%, dopo la chiusura di ieri a quota 8.167,4.L'intanto guadagna l'1,38%, dopo un inizio di seduta a quota 93.Tra ledi Piazza Affari del comparto bancario, prepotente rialzo per, che mostra una salita bruciante del 3,81% sui valori precedenti.Ottima performance per, che registra un progresso del 3,06%.Exploit di, che mostra un rialzo del 2,84%.Tra le azioni del, rialzo per, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 9,38%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,64%.Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,97%.Tra le azioni del, grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,37%.