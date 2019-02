Leonardo partecipa a progetto ARCSAR per sviluppo sostenibile e sicurezza Artico

Leonardo

(Teleborsa) -è orgoglioso di partecipare al progettocome partner industriale di riferimento, consapevole che la tecnologia sia un asset a beneficio della collettività. Promosso dall'Unione Europea nell'ambito di Horizon 2020, con una durata di cinque anni, ARCSAR ha l’obiettivo di favorire il confronto su aspetti di sicurezza, risposta alle emergenze e sviluppo tecnologico e sostenibile dell’Artico.L'azienda industriale italiana ad alta tecnologia, tramite e-GEOS (80% Telespazio e 20% Agenzia Spaziale Italiana) è l’unica industria a partecipare ad ARCSAR, iniziativa guidata dalla Joint Rescue and Coordination Center Northern Norway, che coinvolge 21 enti di ricerca e istituzioni di 13 Paesi.Leonardo metterà a disposizione di ARCSAR un patrimonio unico in termini di know how e innovazione: dagli elicotteri SAR (Search And Rescue), già utilizzati da Canada, Danimarca, Norvegia e Regno Unito, ai sistemi per il pattugliamento marittimo, per le comunicazioni e per i dati e immagini satellitari, tecnologie integrate e soluzioni che consentono di prevenire e mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici, in linea con l’SDG (Sustainable Development Goal) 13 dell’Agenda 2030 dell’ONU.Dal 26 al 28 febbraio la società attiva nei settori Aerospazio, Difesa e Sicurezza ospiterà un seminario sempre nell'ambito del progetto ARCSAR (Arctic Security and Emergency Preparedness Network), durante il quale si parlerà di sviluppo sostenibile della regione artica e prospettive economiche, geopolitiche e ambientali.