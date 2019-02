Moderati guadagni alla borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) -, con ilche sale dello 0,46% a 26.150,53 punti; sulla stessa linea l', che si porta a 2.801,92 punti. In frazionale progresso il(+0,49%), come l'S&P 100 (0,5%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+1,01%),(+0,66%) e(+0,63%). Nel listino, i settori(-0,81%) e(-0,43%) sono tra i più venduti.Tra i(+2,47%),(+1,96%),(+1,89%) e(+1,64%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,36%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,77%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,23%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,68%.Al top tra i, si posizionano(+4,23%),(+3,71%),(+3,21%) e(+3,19%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,52%. Vendite su, che registra un ribasso dell'1,99%.