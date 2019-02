Piazza Affari maglia rosa d'Europa

S&P-500

(Teleborsa) -, in pole position rispetto a una pur positiva Europa. Si muove in lieve rialzo la borsa di Wall Street con l'che evidenzia un incremento dello 0,62%.I mercati del Vecchio Continente festeggiano la decisione del Presidente americano Donald Trump di rinviare l'aumento dei dazi commerciali sui prodotti cinesi Il listino milanese viene sostenuto in particolare dalla buona performance messa a segno dai titoli bancari e industriali dopo che Fitch ha confermato il rating sull'Italia Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,135. Poco mosso l', che scambia sui valori della vigilia a 1.327,5 dollari l'oncia. Giornata da dimenticare per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 55,46 dollari per barile, con un ribasso del 3,14%.Lomigliora, toccando i +266 punti base, con un calo di 10 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 2,76%.performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,42%, trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia, resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,31%.; sulla stessa linea, performance positiva per il, che termina la giornata in aumento dello 0,78% rispetto alla chiusura di ieri. Poco sopra la parità il(+0,28%), come il FTSE Italia Star (0,9%).Dai dati di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 1,62 miliardi di euro, in calo del 23,32%, rispetto ai 2,11 miliardi della vigilia; mentre i contratti si sono attestati a 193.146, rispetto ai 237.527 precedenti.Tra i 216 titoli scambiati, i titoli positivi sono stati 134, mentre 65 hanno terminato in calo. Sostanzialmente stabili le restanti 17 azioni.In luce sul listino milanese i comparti(+2,39%),(+2,31%) e(+1,46%). Tra i più negativi della lista di Milano, troviamo i comparti(-1,15%),(-0,87%) e(-0,83%).di Milano, troviamo(+4,82%),(+3,45%),(+2,95%) e(+2,93%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,06%. Sottotonoche mostra una limatura dello 0,79%.del FTSE MidCap,(+10,62%) dopo il cambio al vertice (+4,79%) dopo i conti (+4,30%) e(+4,26%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,56% su prese di profitto. Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,73%. Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,69%. Scivola, con un netto svantaggio dell'1,53%.