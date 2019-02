Trenitalia, cresce la soddisfazione dei passeggeri del trasporto regionale

(Teleborsa) - Non solo l'Alta Velocità che resta un'eccellenza italiana, ma anche il trasporto regionale vede crescere la soddisfazione degli utenti. Secondo(Gruppo FS Italiane), a gennaio 2019, lacon una crescita del +2,5% rispetto allo stesso mese del 2018 e del 4,7% rispetto al 2017.: la soddisfazione per la security (+3,4%, 82,6% di gradimento), per le informazioni a bordo treno (+2,2%; 85,6% di gradimento), per la pulizia (+2,1% su gennaio 2018, 76,6% di gradimento) e per il comfort (+1,7%, 88% di gradimento).Sono i risultati dell’ultima indagine demoscopica, svolta da una società esterna che ha chiesto alle persone che viaggiano sui treni regionali di Trenitalia di indicare il proprio grado di soddisfazione. Una indagine che scaturisce dalla costante attenzione del gruppo FS Italiane verso le esigenze delle persone ed in particolare dall'importanza che il trasporto regionale va assumendo nel piano 2019-2023.I dati rilevati a gennaio, anche per effetto di una serie di iniziative che Trenitalia ha messo in campo per arricchire il trasporto regionale e metropolitano: dai nuovi treni Pop e Rock in arrivo in primavera al servizio di customer care dedicato in esclusiva ai pendolari lanciato a fine 2018