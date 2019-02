Trenitalia, sempre più turisti sul regionale: arriva travel book Neve&Parchi

(Teleborsa) -, rispetto al'utilizzo più tradizionale del pendolarismo, ma in entrambe le situazioni, a conferma dell'attenzione diverso le persone e le loro esigenze di mobilità., che va ad aggiungersi alle precedenti edizioni Borghi, Mare, Grandi Giardini Italiani e Siti UNESCO. Una rassegna completa di tutte le località da non perdere, raggiungibili con il treno regionale, disponibili sia in versione digitale che in forma cartacea presso il vasto network di agenzie partner.sono l'oggetto della nuova edizione presentata oggi a Roma, presso la sede del gruppo FS di Villa Patrizi, da, Direttore della Divisione Passeggeri Regionale di Trenitalia, e, Responsabile Vendite della Divisione Passeggeri Long Haul Trenitalia.Dopo un 2018 che ha vistorispetto al 2017, portando a unale persone che si spostano per questa finalità sul totale dei passeggeri, questa crescente vocazione turistica trova ulteriore impulso nel nuovo travel book, che ha l, per un turismo sempre più confortevole, sostenibile e sicuro, attento alle esigenze di spostamento delle persone nel tempo libero.si registra inoltre un incremento costante dei volumi di vendita, con quasiin visita nel nostro Paese che hanno viaggiato con Trenitalia nel corso del 2018, inrispetto all’anno precedente. Trend che è proseguito anche nei primi mesi del 2019. Ecco perché a loro è dedicata una versione inglese dei travel book, per portare anche oltre confine la bellezza e il fascino delle città e delle particolarità del Belpaese.