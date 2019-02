Alfio Bardolla Training Group entra nel mercato russo

Alfio Bardolla Training Group

(Teleborsa) - La società leader della formazione finanziaria in Europa, ha firmato un accordo di collaborazione con, con oltre 1.000 eventi organizzati negli ultimi 6 anni.Anthony Robbins, formatore americano di fama mondiale, speaker e consigliere di capi di stato e di celebrità è infatti un vero e proprio benchmark per la società, nell’ambito della formazione non convenzionale di livello su scala mondiale.Il percorso verso il mercato estero del team di Alfio Bardolla Training Group quindi non si ferma al mercato spagnolo, ma continua con un accordo strategico volto a proporre i propri corsi di formazione in Italia al pubblico russo.L’tra MeetPartner eè quello di portare clientela russa ai Wake Up Call italiani e di organizzare corsi ad hoc per la stessa clientela sui temi che sono da sempre i punti di forza della società di Alfio Bardolla, quali gli investimenti immobiliari, il trading e il business.