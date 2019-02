Biesse sprofonda; il CdA aggiorna il piano 2019/2021

Biesse

(Teleborsa) - Approvato l'aggiornamento del Piano Industriale Triennale 2019-2021 del Gruppopoiché sembra che il nuovo piano preveda target inferiori rispetto a quelli del precedente piano 2018-2020.I principali risultati attesi dalla società che opera nel mercato delle macchine e dei sistemi destinati alla lavorazione di legno, vetro, marmo, pietra e materiali avanzati per il periodo in questione sono:· crescita dei Ricavi Netti cagr triennale del 6%· incremento del Valore Aggiunto cagr triennale del 6,3%· aumento della marginalità operativa:- ebitda (senza impatti da IFRS 16) cagr triennale del 7,4%- ebit cagr triennale del 7,7%· free cashflow positivo (senza impatti da IFRS 16) per oltre 69 milioni di Euro nel triennio 2019-2021 al netto degli investimenti programmati (capex complessivo 148 milioni di Euro)· eps medio nel triennio 2019-2021: 1,74Il fatturato consolidato 2018 è in crescita del 7,3% rispetto all'anno precedente con oltre 92 milioni di Risultato Operativo Lordo (EBITDA). La Posizione Finanziaria Netta rimane Positiva a fine Dicembre 2018 per più di 25 milioni di Euro.Il C.d.A. ha altresì preso atto che, quale frutto dell’accordo con l’Agenzia delle Entrate italiana per l’accesso all'agevolazionefiscale del Patent Box, Biesse S.p.A. ha ottenuto un ulteriore beneficio riguardante il periodo 2015-2019. Questo beneficio,che si somma a quello già ottenuto dalla sola HSD S.p.A. (Dicembre 2017), permetterà al Gruppo Biesse di ottenere unrisparmio complessivo di imposte per l’esercizio 2018 stimabile in quasi Euro 7 milioni riducendo il tax rate di Gruppo al25,3%.Per l’anno 2019 è stimato un effetto positivo derivante dall'accordo siglato di circa Euro 3 milioni.