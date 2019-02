Borse europee poco sopra i livelli della vigilia

FTSE MIB

S&P-500

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

sanitario

automotive

alimentare

tecnologia

telecomunicazioni

media

Banco BPM

Diasorin

UBI Banca

Ferrari

STMicroelectronics

Azimut

Telecom Italia

Tenaris

Fincantieri

Piaggio

Ivs Group

Datalogic

Biesse

Brunello Cucinelli

Banca Farmafactoring

Mediaset

(Teleborsa) -. Gli acquisti diffusi interessano anche il, che si muove sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia. Poco mosso l', che segna a Wall Street un +0,08%.In focus la Brexit che appare sempre più un rebus dalla difficile soluzione L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,11%. L'riporta una variazione pari a +0,08%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un guadagno frazionale dello 0,56%.In discesa lo, che retrocede a quota +259 punti base, con un decremento di 7 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento del 2,70%.bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,31%, deludente, che cede lo 0,45%, incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente., proseguendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 22.518 punti. Sulla parità il(+0,1%), come il FTSE Italia Star (-0,1%).In buona evidenza a Milano i comparti(+0,92%),(+0,68%) e(+0,66%). Nella parte bassa della classifica di Piazza Affari, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-1,16%),(-1,09%) e(-0,89%).di Milano, troviamo(+3,30%),(+1,95%),(+1,77%) e(+1,52%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,28%. Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,04%. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,97%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,62%.Al Top tra le azioni italiane a(+16,22%) dopo i conti in crescita nel 2018 (+5,90%),(+2,84%) e(+2,79%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -7,46%. Seduta drammatica per, che crolla del 3,84%.scende dell'1,79%. Calo deciso per, che segna un -1,62%.