FCA investe 4,5 miliardi di dollari per stabilimenti in Michigan

FCA

(Teleborsa) -amplierà la capacità produttiva in Michigan a supporto della crescita dei marchi core e dell’elettrificazione dei veicoli Jeep., e lavorare con la Città di Detroit e lo Stato del Michigan per la costruzione di un nuovo stabilimento nell'area metropolitana di Detroit. Questi interventi aumenteranno la capacità produttiva al fine di soddisfare la crescente domanda di veicoli dei marchi Jeep e Ram, inclusa la produzione di due nuovi prodotti Jeep di segmenti in cui il brand non è attualmente presente oltre che di modelli elettrici."Tre anni fa, FCA ha intrapreso un cammino mirato alla crescita della redditività, facendo leva sulla forza dei marchi Jeep e Ram attraverso il riallineamento della nostra capacità produttiva negli Stati Uniti", ha commentato, Amministratore Delegato di FCA N.V. "L'annuncio di oggi rappresenta la fase successiva di questa strategia. Consente a Jeep di entrare in due segmenti di mercato ad alto margine in cui attualmente non è presente oltre a permettere la produzione di nuovi prodotti Jeep elettrificati, tra cui almeno quattro veicoli ibridi plug-in e la flessibilità di produrre veicoli full battery electric".La Città di Detroit ha 60 giorni per soddisfare i termini del Memorandum of Understanding, che prevede l’acquisto di terreno di importanza fondamentale per l’esecuzione del progetto Mack. Gli altri investimenti sono soggetti all'esito positivo delle negoziazioni e all'approvazione finale dei progetti di sviluppo con le autorità statali e locali.Gli investimenti totali impegnati dal 2009 a oggi da parte di FCA negli Stati Uniti salgono a quasi 14,5 miliardi di dollari con la creazione di quasi 30.000 posti di lavoro.