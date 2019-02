Iberdrola punta sullo sviluppo delle rinnovabili

Iberdrola

(Teleborsa) -annuncia ilche si focalizza sullo. Previsti"Con questo piano diamo maggiore impulso alla transizione energetica irreversibile verso un modello energetico low- carbon", ha sottolineato, CEO del gruppo energetico spagnolo, aggiungendo "i nostridi euro e la nostradi generarazione di energiaentro la fine del 2022".L'impegno della società mira ad unche porti gli investimenti in attività regolamentate o con contratti a lungo termine all'86% degli investimenti totali. Per ottenere questo risultato Iberdrola investirà 16 miliardi di euro in reti eLa compaapgnia spagnola ha segnalato che suglidi progetti realizzati o in costruzione in tutto il mondo quasi il. In particolare, nel campo delle rinnovabili, si aggiungono iper oltrenegli Stati Uniti e in Europa.Alla guida della transizione energetica la, paese dove il Gruppodi euro nel periodo, dimostrando un incremento del 40% rispetto al piano precedente, di cui circa 4,2 miliardi di euro in rinnovabili. Il Gruppo prevede uncon almeno 10.000 nuovi megawatt in funzione entro il 2030.Dal punto di vista della, Iberdrola prevede al 2022 uncon una crescita del 30% rispetto al 2018. Ancheè stimato in. Queste previsioni portano all'ipotesi di un. La remunerazione degli azionisti continuerà ad aumentare in linea con l'utile, con un Pay-out minimo annuo in crescita indicato in almeno 0,40 euro lordi per azione entro il 2022.