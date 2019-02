Intesa Sanpaolo, CdA approva bilancio 2018

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diha approvato il progetto di bilancio d’esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2018, recependo i risultati al 31 dicembre 2018 già approvati dal Consiglio e resi noti al mercato il 5 febbraio scorso Verranno sottoposti all'approvazione dell’, il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2018 e la distribuzione cash di 19,7 centesimi di euro per azione, al lordo delle ritenute di legge.La proposta del Consiglio prevede la distribuzione cash di 3.449.367.762,32 euro, risultante da un dividendo unitario di 19,7 centesimi di euro per ciascuna delle n. 17.509.481.027 azioni ordinarie; non verrà peraltro effettuata alcuna distribuzione alle azioni proprie di cui la Banca si trovasse eventualmente in possesso alla record date. La distribuzione cash, se approvata dall'Assemblea, avrà luogo a partire dal giorno 22 maggio 2019 (con stacco cedole il 20 maggio e record date il 21 maggio).