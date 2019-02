Trenitalia rafforza partnership con mytaxi

(Teleborsa) -. Anche nel 2019 prosegue e si intensifica la, grazie a una nuova promozione - in vendita fino al 30 aprile 2019 - capace di rendere l’esperienza di viaggio door to door ancora più conveniente, vantaggiosa, smart e digitale.Le persone che si spostano con(Gruppo FS Italiane) per viaggi per/dapotranno usufruire di unoutilizzabile per una corsa mytaxi, pagando così. Il buono ottenuto potrà essere utilizzato tramite l’App di mytaxi entro la data di scadenza indicata sul voucher.mytaxi fa parte del programma fedeltà per i soci CartaFRECCIA, che potranno ottenere un punto fedeltà per ogni 2,5 euro spesi a bordo di uno dei 4.300 mytaxi disponibili nelle città di Torino, Milano, Roma e Napoli.