Bayer conferma guidance, utili 2018 giù con svalutazioni Monsanto

Bayer

(Teleborsa) -chiude il 2018 con un utile netto in calo del 77% a 1,69 miliardi di euro. A pesare sul risultato sono svalutazioni per 3,3 miliardi di euro e oneri straordinari relativi all' acquisizione di Monsanto , avvenuta lo scorso anno.Ila 39,5 miliardi di euro. Confermato l'outlook per il 2019 e i target al 2022."Bayer ha completato con successo la più grande acquisizione nella sua storia e raggiunto i suoi obiettivi operativi nel 2018", ha dichiarato Werner Baumann, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Bayer, sottolineando che è stata "impostata la rotta giusta per il futuro".