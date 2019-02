Mercati deboli. Milano schiva le vendite

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, a metà seduta, mentre la borsa di Milano riesce a schivare. Molti gli spunti sotto i riflettori, a cominciare dai commenti accomodanti del Presidente della Federal Reserve, Jerome Powell sui futuri rialzi dei tassi. Il focus degli investitori si sposta ora sull'incontro odierno in Vietnam, tra Donald Trump e il leader norcoreano Kim Jong-un. Intanto si scalda il fronte Brexit : la premier Theresa May ha riconosciuto la necessità che la data venga rimandata L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,05%. L'è sostanzialmente stabile su 1.327,4 dollari l'oncia. Deciso rialzo del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (+1,71%), che raggiunge 56,45 dollari per barile.Piccolo passo verso l'alto dello, che raggiunge quota +263 punti base, mostrando un aumento di 4 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 2,73%.tentenna, con un modesto ribasso dello 0,55%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dello 0,75%. Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,20%., con ilche si attesta a 20.472 punti.Risultato positivo a Piazza Affari per i settori(+1,07%) e(+0,79%). Tra i peggiori della lista di Piazza Affari, in maggior calo i comparti(-1,13%),(-1,09%) e(-1,01%).di Piazza Affari, denaro su, che registra un rialzo dell'1,94%. Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,48%. Buona performance per, che cresce dell'1,33%. Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,28%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,43% su cui pesano rumors circa un possibile alleggerimento della quota da parte dell'azionista di controllo ChemChina.Vendite a piene mani anche su, che soffre un decremento del 2,21%.del FTSE MidCap,(+7,55%),(+6,09%),(+3,54%) e(+1,58%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,68%.