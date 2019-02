Milano incolore in un'Europa un po' debole

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

bancario

costruzioni

vendite al dettaglio

tecnologia

alimentare

Banco BPM

UBI Banca

BPER

Intesa Sanpaolo

Pirelli

Juventus

Brembo

Moncler

Fincantieri

Technogym

IMA

Banca MPS

Biesse

MARR

Piaggio

RCS

(Teleborsa) -, mentre gli altri principali mercati di Eurolandia accusano frazionali ribassi in scia a quanto sta avvenendo sul mercato statunitense Note positive giungono sugli accordi commerciali tra USA e Cina mentre sul fronte Brexit sembra che la premier Theresa May abbia riconosciuto la necessità che la data venga rimandata Lieve calo dell', che scende a quota 1,137. Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,63%. Deciso rialzo del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (+3,23%), che raggiunge 57,29 dollari per barile.Avanza di poco lo, che si porta a +263 punti base, evidenziando un aumento di 4 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 2,78%.tentenna, con un modesto ribasso dello 0,46%, giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,62%, piccola perdita per, che scambia con un -0,26%.; sulla stessa linea, resta piatto il, con chiusura su 22.505 punti. Senza direzione il(-0,09%); leggermente negativo il(-0,49%).In Borsa di Milano risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,02 miliardi di euro, dai 2 miliardi della seduta precedente; mentre i volumi scambiati quest'oggi sono passati da 0,94 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,77 miliardi.Su 220 titoli trattati in Piazza Affari, 126 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 74. Invariate le rimanenti 20 azioni.Risultato positivo a Piazza Affari per i settori(+2,33%) e(+0,42%). Nel listino, i settori(-1,97%),(-1,89%) e(-1,42%) sono stati tra i più venduti.Tra lea grande capitalizzazione, svettache segna un importante progresso del 4,55%.Vola, con una marcata risalita del 3,42%.Brilla, con un forte incremento (+2,7%).Ottima performance per, che registra un progresso del 2,65%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni con un -4,06% nonostante la smentita dell'AD Tronchetti Provera alla voci di riduzione della partecipazione da parte di ChemChina Tonfo di, che mostra una caduta del 3,01%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,49%.Affonda, con un ribasso del 2,20%.di Milano,(+6,87%),(+5,45%),(+4,26%) e(+2,20%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta con un -5,69%.Crolla, con una flessione del 3,41%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,23%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,16%.