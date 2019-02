Palazzo Chigi, vertice a cena di Conte con Salvini e Di Maio

(Teleborsa) -. Lo si è appreso da fonti di Governo., a partire dal decreto per sbloccarli, e degli investimenti.In Consiglio dei Ministri, domani giovedì 28 febbraio,Alla fine del pranzo, è stato servito un vassoio di frappe, dolce tipico del Carnevaledi cui il Premier ha pubblicato una foto su Twitter.Si è appreso anche che durante il "vertice a tavola", i vicepresidenti Luigi Di Maio e Matteo Salvini avrebbero parlato a lungo anche diquanto a lungo discusso con Conte vendo sempre su Twitter.Il vertice di questa sera a Palazzo Chigi è stato convocato dal Premier Giuseppe Conte, che ne aveva ravvisato la necessita nelle ultime orea. E' quanto hanno spiegato fonti di palazzo Chigi, sottolineando come da parte del Premier ci sia la volontà di accelerare sul dossier investimenti e sul provvedimento sblocca-cantieri.Lo affermano fonti di Palazzo Chigi. Dopo le consultazioni inSardegna i tre si sono ritrovati stasera per una cena veloce - spiegano - e per fare il punto economico dell'agenda di Governo.